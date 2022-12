Ascoli-Como, Longo: “Più che preoccupati siamo fiduciosi. Palermo? Non credo che…”

"Il risultato è giusto ma c'è rammarico. Quando vai in vantaggio con un uomo in più devi vincere e sarebbero stati punti pesanti. Dobbiamo crescere nell'analisi delle partite. Questo pareggio ha lo stesso sapore di quello col Bari. Non era facile venire qui e fare 3 gol in un campo ostico contro una squadra organizzata come l'Ascoli. E' pesata di più la nostra gestione anche perché per come eravamo messi in campo il trequartista non poteva darci fastidio. In queste situazioni devi crescere in personalità e lettura, togliendo dalla testa la parola gestire. Non c'è da rallentare in dieci contro undici. La classifica è cortissima, in tre punti playoff e playout, più che preoccupati siamo fiduciosi. La squadra ha cambiato marcia visti i problemi incontrati nelle prime sei partite. Per uscire dalle sabbie mobili ci vuole pazienza e perseveranza. La scelta del tridente d'attacco? Pensavamo che potevamo avere la meglio con Cutrone e Mancuso su Bellusci e Simic. Con il trequartista invece loro sarebbero stati 3 contro 2. Gli infortunati? Per Iovine un problema muscolare, Solini spero non abbia finito la stagione. Mi fa arrabbiare perderli così. Non credo che recupereremo qualcuno per la gara con il Palermo".