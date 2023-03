Serie B, chi ha fatto più punti in trasferta? Bari primo, Venezia tra le migliori

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie B si appresta a ripartire con l'anticipo tra Genoa e Reggina in programma venerdì 31 marzo alle ore 20.30. In trasferta la formazione di Giardino è la terza squadra ad aver realizzato più punti nel torneo cadetto. Al comando il Bari di Mignani a quota 28, mentre segue il Frosinone di Grosso a pari punti con il Grifone (27). Come emerge dal post pubblicato dalla Lega B su Instagram, il Palermo di Corini non è tra le migliori otto del campionato in questa speciale classifica riportata di seguito.