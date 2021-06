Playoff Serie C, Padova-Avellino: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Padova e Avellino, valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C

Si prepara a tornare in campo l’Avellino di Piero Braglia che, dopo aver archiviato le parentesi Palermo e Sudtirol, sfida in esterna il Padova di Andrea Mandorlini nella semifinale d’andata dei playoff di Serie C. 3-5-1-1 per gli irpini, con De Francesco dietro la punta Maniero. 4-3-1-2, invece, per il Padova di Mandorlini che schiera sia Hallfredsson che Ronaldo.