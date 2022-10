Valente: “Per adesso momento no, questa classifica non rispecchia il Palermo. Pisa…”

“Penso che per tutti i giocatori non è facile andare in campo a partita in corso, ma ci sta perché chi va in campo dal primo minuto lavora alla grande durante tutta la settimana. Si deve pedalare e basta. Più verticalità? Il mister ci chiede di correre maggiormente senza snaturare il lavoro svolto fino a poco tempo fa con lui. Risultati? Non c'è ansia ma vogliamo fare figura davanti al nostro pubblico e non solo perché sappiamo che questa classifica non rispecchia il Palermo. Per adesso è un momento no. Mancanza di recupero palla a centrocampo? Io non la penso così. Con il Pisa abbiamo impattato bene ed anche oggi è stato fatto quanto chiesto. Andremo alla prossima per portare a casa già dal prossimo avversario più punti possibili per la classifica.”