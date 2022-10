Torino-Cittadella, Gorini: “Vogliamo giocarci la possibilità di affrontare il Milan”

Occasione importante quella del Cittadella che affronta il Torino nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: in caso di vittoria, la compagine granata sarà impegnata il Milan negli ottavi. Campionato tra alti e bassi per gli uomini di Gorini , dieci punti raccolti nelle prime nove gare. Prima del fischio d'inizio del match, il tecnico dei veneti è intervenuto ai microfoni di Mediaset, di seguito le sue dichiarazioni:

"Questa partita è un premio per i miei ragazzi: lo abbiamo meritato sul campo. Credo che sia una fortuna giocare questa sera contro il Torino che è una squadra storica, in uno stadio di Serie A: è un banco di prova per noi. Proveremo a mettere in difficoltà il Torino e quindi a passare il turno: vogliamo giocarci la possibilità di andare a giocare a San Siro contro il Milan".