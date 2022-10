Palermo-Cittadella, i convocati di Gorini: out Felicioli e Asencio, c’è Embalo

Sono ventuno i calciatori convocati dal tecnico del Cittadella Edoardo Gorini per la sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Torna a disposizione Mazzocco, out gli squalificati Branca e Danzi, oltre agli infortunati Felicioli e Asencio. Partiranno alla volta della Sicilia anche gli ex Palermo Lores Varela e Carlos Embalo.