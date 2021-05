Monza-Cittadella, Venturato: “Ultima mezz’ora da horror, resta la gioia. Adesso testa al Venezia”

Le dichiarazioni del tecnico del Cittadella, Roberto Venturato.

A margine del 2-0 tra Monza e Cittadella, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B andata in scena all’“U-Power Stadium”, il tecnico della compagine veneta, Roberto Venturato, ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la sconfitta contro la compagine brianzola allenata da Cristian Brocchi. Nonostante il ko di questa sera, il coach italo-australiano mostra tutta la sua soddisfazione per l’accesso alla finalissima dei playoff di Serie B da parte della sua squadra. Nella doppia sfida che darà accesso all’ultimo posto disponibile per la Serie A, il Cittadella affronterà nel derby veneto il Venezia di Paolo Zanetti che, grazie all’1-1 di questa sera contro il Lecce, si è aggiudicato il pass per la finale, dopo la vittoria per 1-0 nel match d’andata. Di seguito le parole del tecnico del Cittadella.

“Questo è un gruppo che vuole crescere e si vuole mettere in discussione, i miei ragazzi hanno dei valori importanti e lo hanno dimostrato in tutto l’arco del campionato. La gioia rimane, resta anche l’ultima mezz’ora del Monza che ci ha messo in difficoltà. Siamo una squadra che può fare meglio mentre questa sera abbiamo sbagliato tanto, dimostrare di poter fare meglio in queste partite è un nostro obiettivo. Oggi ci è mancato far gol, dobbiamo recuperare energie e andare ad affrontare le prossime partite con il giusto piglio. Dobbiamo avere un po’ più di abilità nel palleggiare, chiaro che a volte le energie mancano ma bisogna trovarle per poter fare qualcosa in più. Adesso abbiamo tre giorni per recuperare, non dobbiamo pensare alla fatica ma giocare la gara con intensità. Venezia? Una squadra che non molla mai e ha sempre questa voglia di andare a recuperare. Sarà una partita difficile, siamo due squadre che hanno giocato i playoff dal primo turno. Dobbiamo cercare di vincere indipendentemente da chi affrontiamo”.