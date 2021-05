Monza-Cittadella, Perticone: “Si era messa male, ma abbiamo reagito. Venezia? Ecco cosa servirà”

Le dichiarazioni del difensore del Cittadella, Romano Perticone.

A margine del 2-0 tra Monza e Cittadella, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B andata in scena all’“U-Power Stadium”, il difensore della compagine veneta, Romano Perticone, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la compagine brianzola che ha regalato ai granata il pass verso la finale. Nella doppia sfida che darà accesso all’ultimo posto disponibile per la Serie A, il Cittadella affronterà nel derby veneto il Venezia di Paolo Zanetti che, dopo l’1-1 di questa sera contro il Lecce, si è aggiudicato la finale, grazie anche all’1-0 del match d’andata. Di seguito le parole del numero 2 del Cittadella.

“Abbiamo attraversato difficoltà in questa partita, a un certo punto la gara si era messa male, ma abbiamo avuto la forza di reagire e capito che bisognava tenere botta. Sono molto orgoglioso dei miei compagni. Ora dobbiamo recuperare le energie mentali perché abbiamo speso tantissimo tenendo anche conto del turno preliminare e per essere pronti servirà tornare innanzitutto in forma dopo avere fatto tutta questa fatica”.