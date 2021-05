LIVE Serie B, Venezia-Cittadella: segui la diretta della finale playoff di ritorno

Venezia all’appuntamento con la Serie A.

I lagunari questa sera alle ore 21.15 affronteranno al “Penzo” il Cittadella nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Nel match d’andata gli uomini guidati da Paolo Zanetti hanno superato per 1-0 il Citta grazie a una rete di Di Mariano che ha firmato il trionfo dei veneziani. Adesso agli arancioneroverdi basterà non perdere con due reti di scarto per festeggiare la promozione in A dopo quasi 20 anni. Dal canto suo i ragazzi di Venturato proveranno a compiere l’impresa, non sarà però semplice contro una squadra quadrata come il Venezia. Segui la diretta del match.

Venezia-Cittadella 0-0 (ore 21.15)