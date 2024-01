Gorini: “Giusto sognare anche se non hai a disposizione quello che ha il Palermo”

“Mi aspetto quel Cittadella, dispiace per la sosta perché il trend era positivo. La squadra aveva iniziato a giocare da sola. Quando spezzi il ritmo non sai mai alla ripresa come si riparte. L’obiettivo è essere il solito Cittadella fastidioso per tutti. C’è di fronte un avversario forte ma questo è un bel modo di riniziare. Giochiamo contro una delle squadre più forti del campionato, gli stimoli vengono da soli. Io credo che per noi sia bello ma anche per il calcio. Il Cittadella lancia questo messaggio da anni: con organizzazione, compattezza e pochi soldi si possono fare grandi cose. E’ giusto sognare anche se non hai a disposizione quello che ha il Palermo o altre grandi squadre. 10/11 italiani in campo? E’ uno stimolo in più, spero che qualcuno possa anche andare in Nazionale”