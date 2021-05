Finale playoff Serie B, Cittadella-Venezia: chi va in Serie A, info e regolamento

E’ il giorno della gara d’andata dei playoff di Serie B che determineranno la terza squadra promossa in Serie A, dopo Empoli e Salernitana, approdate direttamente nel massimo campionato.

Cittadella–Venezia è la gara della finale playoff del campionato di Serie B 2020-2021. Il match, in programma oggi, domenica 23 maggio 2021 alle ore 21.15 allo stadio “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella, sarà il primo round della sfida tra le due compagini venete, la sfida di ritorno si disputerà tra quattro giorni, in “Laguna”, allo Stadio “Pier Luigi Penzo”.

IL REGOLAMENTO

Come previsto anche la finale prevede il format andata e ritorno, con la squadra meglio piazzata in campionato che potrà disputare la partita di ritorno nel proprio stadio. Il match di andata è in programma il 23 maggio, quello di ritorno il 27 maggio. Chi avrà la meglio nel doppio confronto sarà promosso in Serie A. In caso di parità nel corso dei due match, sarà promossa la squadra con il miglior piazzamento nella regular season. Se anche in questo caso le due squadre dovessero avere i medesimi punti, si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH D’ANDATA – CALCIO D’INIZIO ORE 21.15

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Aramu, Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti.