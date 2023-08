Empoli-Cittadella 1-2, Gorini: “B sarà tosta, non siamo diventati il Real Madrid”

"Sono soddisfatto dei nuovi arrivati: adesso dobbiamo rivolgere la mente alla Reggiana". Così Edoardo Gorini , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l' Empoli . Un successo, quello ottenuto a sorpresa in rimonta dal Cittadella in occasione del match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa , conquistato grazie alle reti messe a segno da Francesco Amatucci e Andrea Magrassi . Non è bastato, invece, alla squadra di Zanetti il gol al minuto 8 siglato dal solito Francesco Caputo .

"I ragazzi hanno messo in campo determinazione, grandi motivazioni ed entusiasmo: i chilometri da percorrere sono ancora tanti, ma siamo soddisfatti di aver passato il turno. Il campionato di Serie B sarà tosto, ma vogliamo migliorare quanto fatto lo scorso anno: dobbiamo essere umili ed equilibrati. Non siamo diventati il Real Madrid, abbiamo vinto in casa di una squadra di Serie A come l'Empoli e va bene che ci sia entusiasmo, ma l'attenzione non deve calare. La differenza l'ha fatta forse la condizione fisica, spesso abbiamo dettato i ritmi del gioco e siamo stati aggressivi. Abbiamo mantenuto fede a quanto ci eravamo preposti: voglio fare un plauso ai ragazzi perché non era facile rimediare una partita contro una squadra forte. Sapevamo che sarebbe stata dura, ci sono tanti motivi per essere contenti, ma è solo la prima partita", ha dichiarato Gorini.