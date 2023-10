Cremonese-Cittadella, Stroppa: “Create occasioni da gol. Schierato chi gioca meno”

Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha rilasciato dichiarazioni al termine del match vinto contro il Cittadella

⚽️

Altra vittoria della Cremonese contro il Cittadella dopo quella di venerdì in campionato arrivata al 93' grazie al colpo di testa di Vazquez. Nella sfida di Coppa Italia, ancora una volta, il risultato è stato di 2-1 con gol all'ultimo minuto dei tempi supplementari grazie a Coda. Al 53' i veneti erano rimasti in dieci per l'espulsione di Frare. Al termine del match Edoardo Gorini ha rilasciato dichiarazioni. Queste le sue parole, riprese da cuoregrigiorosso.com:

"La partita di oggi era praticamente già chiusa, ma il calcio è anche questo e a volte si fa fatica anche in superiorità numerica. Sono contento perché la squadra ha creato tantissime occasioni da gol: finalmente abbiamo vinto una partita a Cremona, ma è un peccato aver giocato mezz'ora in più perché visto come erano andate le cose si poteva risparmiare qualche minuto. Cambio tra primo e secondo tempo? Nel calcio ci vorrebbe un time-out: siamo partiti con poca personalità ed intraprendenza nelle giocate individuali, mi dispiace perché potevamo iniziare con un piglio diverso, ma nella ripresa la squadra mi è piaciuta".

NOVITA' FORMAZIONE -"Bertolacci potrebbe fare molto bene nel ruolo di mediano davanti alla difesa perché ha capacità di gestione e qualità di gioco molto importanti, ma per farlo deve essere supportato da una migliore qualità fisica. Jungdal è un ragazzo che si impegna, Tuia è molto indietro fisicamente rispetto agli altri essendo arrivato da poco ma ha una leadership che ci potrà aiutare. Ho voluto vedere qualche giocatore che ha giocato meno per capire su chi poter contare, ma soprattutto ho voluto premiare tutti quei ragazzi che stanno dando il massimo negli allenamenti. Il rientro di Valzania? Arriva da tanto tempo di inattività, bisognava trovare l'occasione giusta per dargli qualche minuto: volevo fargli fare mezz'ora, ma coi supplementari la sua partita si è allungata. Sarà sicuramente una risorsa in più, sono contento di averlo ritrovato".

