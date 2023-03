Corini: “Questa squadra non muore mai. Recuperare due gol al Cittadella non da tutti”

"Questa è una squadra che non muore mai, sappiamo reagire alle difficoltà. Anche gli avversari hanno qualità, intraprendenza. Quindi alcune volte giustamente le mettono in risalto, ma l'importante è essere sempre dentro la partita, lavorare con intensità, con coraggio, con equilibrio". Queste le dichiarazioni in mixed zone dell'allenatore del Palermo , Eugenio Corini , al termine del match del "Tombolato" contro il Cittadella conclusosi con un pirotecnico 3-3.

"Secondo me questo la squadra lo dimostra sempre e oggi vincere sarebbe stato importante proprio perché avrebbe certificato tutto questo percorso. E vi dico che recuperare due gol al Cittadella in casa è oggettivamente molto molto complicato, andate a vedere gli ultimi dieci campionati del Cittadella. Questi però sono passaggi importanti, che fanno parte del nostro percorso di crescita. Secondo me in questo momento a livello di prestazioni c'è una continuità importante", ha concluso così il tecnico di Bagnolo Mella.