Coppa Italia, i risultati del 5 agosto: Cagliari, Udinese e Samp ok. Lecce eliminato

Le prime due gare della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 hanno visto le due squadre di Serie A, Cagliari e Udinese , superare il turno con non poche difficoltà contro Perugia e Feralpisalò . La formazione sarda si ritroverà ai sedicesimi di finale la vincente di Bologna-Cosenza , per poi incontrare agli ottavi la Lazio . I friulani affronteranno la vincente di Monza-Frosinone , con l'eventuale ottavo di finale contro la Juventus .

La Sampdoria passa di misura il turno al "Ferraris" contro la Reggina , rischiando di mancare l'obiettivo specialmente nei minuti finali in cui è stato annullato un gol ai calabresi con Crisetig e poco dopo con un rigore sprecato da Cicerelli abilmente neutralizzato da Audero. I blucerchiati affronteranno al turno successivo la vincente della sfida tra Venezia ed Ascoli , per poi ritrovarsi la Fiorentina agli ottavi di finale.

Risultato a sorpresa al "Via del Mare", con il Lecce che è stato eliminato dal Cittadella nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Strefezza. La gara si è prolungata ai tempi supplementari grazie alla firma di Asencio, ex della serata, a cui è stata poi seguita la doppietta di Tounkara. La vincente di Torino-Palermo affronterà proprio il Cittadella, in palio ci sarà una trasferta a "San Siro" contro il Milan per gli ottavi di finale.