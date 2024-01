Cittadella, Vita dopo il ko: “Nessun dramma, B difficile. Samp? Come col Palermo…”

"Non è il caso di fare drammi per la sconfitta, prima o poi doveva succedere: piuttosto mi dispiace per come è maturata, perché se analizziamo l’incontro il risultato poteva essere un altro". Lo ha detto Alessio Vita , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal centrocampista del Cittadella , fra gli uomini copertina della squadra di Edoardo Gorini , anche la sconfitta rimediata dalla compagine veneta fra le mura dello Stadio "Libero Liberati" contro la Ternana dopo nove risultati utili di fila ottenuti in campionato. Ma non solo...

"Il lato positivo, quello buono, è che il Cittadella ha sempre lottato, sino alla fine: ha cercato di rimetterla in piedi, poi se concedi spazi a giocatori come Gaston Pereiro, che era in giornata di grazia, diventa dura. A loro è girato tutto per il verso giusto, a noi il contrario. Ci consoliamo, per dire, con i risultati delle altre, che confermano quando sia difficile questo torneo, dove quelle in basso vincono contro squadre attrezzate per la Serie A. Devi quindi affrontare gara per gara senza mai dare niente per scontato. La sfida di domenica contro la Sampdoria? Speriamo di vedere lo stadio pieno di tifosi come contro il Palermo: giocare davanti a tanta gente per noi è sempre uno stimolo per fare ancora meglio", ha concluso Vita.