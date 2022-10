Cittadella, Visentin: “La mia sul Palermo, attenti a Brunori. Li abbiamo sorpresi”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Cittadella, Santiago Visentin

"Non perdere fuori casa è importante a maggior ragione se non prendi gol, peccato non sia arrivata la vittoria che comunque abbiamo cercato fino alla fine". Lo ha detto Santiago Visentin, intervistato ai microfoni di "Rigorosamente Cittadella", in onda su Telechiara. Il difensore del Cittadella ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine veneta contro il Palermo in occasione del match andato in scena lo scorso week end allo Stadio "Renzo Barbera", proiettandosi verso la sfida contro il Perugia, in programma sabato pomeriggio al "Curi".

"Il Palermo è una squadra forte, in più giocavamo in uno stadio caldissimo con tanti tifosi. Loro hanno attaccanti di qualità: Brunori l’anno scorso ha fatto 25 gol, anche Elia e Di Mariano sono giocatori contro cui non puoi abbassare la guardia: ci mettono poco a punirti. Contro Brunori poi devi stare attentissimo perché gli basta un solo pallone per segnare", le sue parole.

PERUGIA -"Noi in questo momento abbiamo bisogno di portare a casa una vittoria, come ha fatto il Perugia: una prestazione del genere fuori casa sicuramente ha dato grande entusiasmo. Comunque noi siamo carichi perché in fin dei conti giochiamo bene, dobbiamo risolvere il problema di mettere in condizione gli attaccanti di segnare più facilmente. Forse nelle ultime partite siamo anche un po’ mancati a centrocampo, nel recuperare palloni e conquistare le seconde palle: prima riuscivamo a farlo meglio e questo ci garantiva maggiori occasioni da gol. Ma sono convinto che riusciremo a ritrovare quell’atteggiamento tattico".

CAMBIO MODULO -"È la prima volta che cambiamo modulo e il Palermo probabilmente non se l’aspettava, vero è che abbiamo avuto poco tempo per provarlo data anche la partita di Coppa Italia. Penso che questo tipo di modulo possa essere una valida alternativa per mettere in difficoltà gli avversari. Per i difensori è più facile adattarsi a questo tipo di formazione, a centrocampo e in attacco può essere più complicato".

OBIETTIVI -"È chiaro che dobbiamo migliorare sia tatticamente, sia tecnicamente. Ma quello che non dobbiamo mai perdere è il nostro spirito di lottare su ogni pallone e andare a cercare sempre il gol: sono convinto che questo atteggiamento ci porterà tante soddisfazioni nel corso del tempo. Per noi difensori centrali gli attaccanti più difficili da affrontare sono quelli piccoli e veloci, hanno una marcia in più di te, sia in tecnica, sia in accelerazione. Quindi se gli lasci spazio ti saltano facilmente. Genoa e Cagliari sono le due squadre più forti di questa serie B, non a caso buona parte dei loro giocatori ha militato in A", ha concluso Visentin.