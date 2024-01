Cittadella, verso il Palermo: ripresa la preparazione, Baldini-Amatucci al rientro

La sfida tra Cittadella e Palermo, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, è in programma il 13 gennaio.

E' iniziata nella giornata di oggi la preparazione del Cittadella in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato 13 gennaio alle ore 14:00 allo Stadio "Tombolato". Dopo otto giorni di libertà, da oggi, infatti, gli uomini di Edoardo Gorini - una delle squadre più in forma del torneo - svolgerà una sessione giornaliera di allenamento fino a venerdì 11 gennaio. Tutti a disposizione del tecnico originario di Venezia, con Enrico Baldini e Francesco Amatucci al rientro dopo aver saltato le ultime gare, come riportato da "PadovaOggi".