Cittadella-Reggina, Gorini: “Siamo stati bravi, vittoria che ci da consapevolezza”

Parola ad Edoardo Gorini . L'allenatore del Cittadella , è intervenuto in sede di conferenza stampa post partita, dopo aver ottenuto un grandissimo successo per 3-2 ai danni della Reggina di Filippo Inzaghi . Di seguito le parole del tecnico della formazione veneta:

"E' la prima vittoria in rimonta, siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. E' una vittoria che ci deve dare consapevolezza nei nostri mezzi. Ora ce la godiamo, ma da lunedì pensiamo alla Ternana. Vanno fatti i complimenti alla squadra che hanno avuto un'ottima reazione. Abbiamo sfidato la Reggina che è stata seconda per gran parte del campionato, ha giocatori da serie A, sul loro secondo gol non c'è nulla da dire. Nel secondo tempo siamo stati fortunati e anche bravi, abbiamo trovato una gran giocata in avvio con Crociata e alla fine abbiamo vinto con un episodio che ci siamo costruiti. Abbiamo vinto contro una signora squadra".