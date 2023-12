Cittadella, quarta vittoria consecutiva. Gorini: “Vogliamo stare in zona playoff”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Cittadella dopo il successo conquistato a Piacenza contro la Feralpisalò.

"Quando si vince è ovvio essere contenti. Anche se dovevamo chiuderla prima". Così Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Feralpisalò. Quarta vittoria di fila per il Cittadella che, dopo i successi contro Brescia, Palermo e Sudtirol, ha battuto anche la squadra di Marco Zaffaroni in quel di Piacenza grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Luca Pandolfi. Tre punti che hanno permesso alla compagine veneta di scavalcare proprio i rosanero in classifica.

"Abbiamo avuto le occasioni per chiuderla prima, poi quando non segni la seconda rete è logico rischiare. La Feralpisalò è una buona squadra, come tutte in Serie B. Se si può, è meglio evitare certi rischi. In questo momento ci sta girando tutto bene, ma le cose da migliorare ci sono. Dobbiamo continuare a lavorare con questo entusiasmo. La strada è quella giusta, mantenendo alta la soglia dell'attenzione. La Feralpisalò ha giocatori di categoria, ma ha i valori per risalire la classifica. Ha appena cambiato la guida tecnica, ci vuole un po' di tempo. Quando perdi tante partite è normale che possano subentrare delle insicurezze, ma la Feralpi le potenzialità ce le ha. Serve trovare un risultato per svoltare", le sue parole.

"In Serie4 B ogni gara ha storia a sé. È un campionato in cui puoi vincere o perdere contro chiunque. Noi ci godiamo il momento e da lunedì inizieremo a pensare al Cosenza. Siamo contenti di essere in zona playoff e vogliamo starci. Il campionato è lungo, meglio pensare partita dopo partita. Alla fine del girone d'andata vedremo quanti punti avremo e faremo dei ragionamenti, in caso, diversi", ha concluso Gorini.

