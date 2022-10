Cittadella, Pavan: “Palermo? Buon punto. Serie B campionato strano, ci rialzeremo”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Cittadella, Nicola Pavan

"Secondo me quello di Palermo è stato un buon punto, specie considerando tutto quello che è successo e la situazione in cui ci trovavamo. Dopodiché, noi siamo i primi a sapere che una vittoria ci consentirebbe di svoltare". Lo ha detto Nicola Pavan, intervistato ai microfoni de "Il Mattino di Padova". Fra i temi trattati dal centrocampista del Cittadella, che ha commentato il risultato maturato lo scorso weekend al "Renzo Barbera", anche la sfida contro il Perugia, in programma domenica pomeriggio.

"La sfida al Perugia? Non mi aspetto che sia bella, perché conosciamo come sono le sue squadre per averle affrontate spesso: hanno un'identità ben precisa, si chiudono, sono rognose e ti fanno giocare male. Dovremo farci trovare pronti. Non me li aspettavo in fondo alla classifica, perché le premesse erano ben diverse, ma è la riprova di quanto è strano questo campionato, in cui tutte perdono punti con tutti. Nessun risultato mi stupisce più. La stessa vittoria sulla Reggina rientra in questo filone. E poi capisco le difficoltà della squadra di Inzaghi, perché se il Perugia va in vantaggio poi sa difenderlo bene. Ritrovarsi sotto non è mai bello, ma con loro ancora meno", le sue parole.

"Noi bene in fase difensiva ma non in attacco? Non credo che le due cose siano legate, perché in passato siamo riusciti a far bene in entrambe le fasi. In questo senso gli infortuni non ci aiutano, ma non devono essere un alibi, sia perché Baldini e Asencio rimarranno fuori a lungo, sia perché non avere titolari e riserve è sempre stata la nostra forza. Bisogna guardare avanti, sono convinto che ci rialzeremo", ha concluso Pavan.