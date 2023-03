Cittadella, Mattioli: “Palermo? Che rammarico, provato a vincere anche in 10”

Le dichiarazioni rilasciate dal terzino del Cittadella

"Arriviamo alla sfida contro il Perugia con il rammarico per la rimonta subita con il Palermo dopo il 2-0 iniziale". Lo ha detto Alessandro Mattioli, intervistato da "Il Mattino di Padova". Il terzino del Cittadella, che si è espresso in vista dello scontro diretto contro il Perugia, in programma sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Tombolato", è tornato a parlare della prova offerta dagli uomini di Edoardo Gorini contro il Palermo.

"E' vero, davanti avevamo un'ottima squadra, specie dalla metà campo in su. Non era scontato rimanere in partita dopo essere andati sotto. E anzi va sottolineato che abbiamo provato a vincere anche in dieci uomini. Ora ci sarà il Perugia, squadra tosta da affrontare con lo stesso atteggiamento", le sue parole.

"Arriviamo carichi, anche perché la gara contro i rosanero ci ha dato altre consapevolezze nei nostri mezzi. E' uno scontro diretto in cui sarà importantissimo il temperamento: loro ci metteranno tanta cattiveria agonistica, e se riusciremo a fare altrettanto, poi i nostri valori potranno emergere. Una grossa mano conto che ce la dia il pubblico, in grado sempre di darci una spinta in più come si è visto anche nello scorso turno. Il rapporto con Salvi? Ha più esperienza quindi cerco di rubargli qualcosa, e quando arrivano i consigli sono più che graditi", ha concluso Mattioli.