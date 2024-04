Cittadella, Marchetti: “Salvezza? Non deve essere scontata, quando eravamo terzi…”

"Mai come adesso la parola 'finalmente' è quella giusta. Abbiamo vissuto il confronto con la Reggiana in maniera molto intensa, senza fare cose eclatanti rispetto alle partite precedenti, ma di sicuro spirito, rabbia e attenzione erano diversi. Detto questo, sappiamo che bisogna migliorare e crescere". Lo ha detto Stefano Marchetti , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal direttore generale del Cittadella , reduce dalla vittoria in campionato contro la Reggiana , anche la delicata sfida casalinga con l' Ascoli . Ma non solo...

"Sabato avremo una partita importantissima contro l’Ascoli. Quello che mi preme sottolineare è come a volte si perda di vista la nostra realtà: la salvezza per il Cittadella non deve essere scontata, non dobbiamo

"Quando eravamo terzi in classifica, a due punti dalla Serie A diretta, mi veniva rimarcato come non potessi parlare di salvezza vedendo il Cittadella cosi in alto. Non prendevo in giro nessuno, ero semplicemente cosciente e realista: conosco la Serie B da tanti anni, e niente è scontato. Quando si centra la salvezza, bisogna viverla bene: non mi piace quando invece sento dire che il Cittadella non è ambizioso. Dopo il girone di andata si è spento qualcosa: è quello che è mancato, perché la rosa è rimasta la stessa, facendo anche sacrifici per trattenere qualcuno che poteva andare via", ha concluso Marchetti.