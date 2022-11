Cittadella, Marchetti: “Quest’anno grandi piazze in B. Promozione? Le favorite…”

Campionato tra alti e bassi quello del Cittadella , che dopo undici gare ha raccolto quattordici punti in una Serie B che si dimostra giornata dopo giornata più imprevedibile. Tante le pretendenti alla promozione in Serie A , diverse le sorprese nella testa della classifica, come Reggina e Ternana , oltre alle " classiche " Frosinone, Genoa e Bari . A proposito dell'andamento del torneo cadetto, è intervenuto Stefano Marchetti , direttore generale del Cittadella , di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di TuttoB:

"La Serie B è sempre difficile, non ricordo un campionato semplice. Certamente quest’anno sono presenti piazze di grande tradizione e ambiziosissime, penso a Genova, Cagliari, Palermo, Bari, Parma… Tutte realtà dove non puoi accontentarti della salvezza, bensì devi puntare all’obiettivo massimo; poi raggiungerlo o meno è un altro discorso. Favorite? Sono tante le pretendenti alla promozione: Genoa, Cagliari, Parma, Bari… Poi, come ogni anno, la Serie B riserverà delle sorprese… Attenzione alla Ternana, che dispone di un parco attaccanti di altissimo livello e una rosa importante: non mi stupisce affatto vederla là in alto. Siamo appena all’undicesima giornata, guardare la classifica ora è assurdo, anche perchè basta infilare 2-3 vittorie consecutive per aprirsi nuovi orizzonti. Vero è che essendoci tante squadre importanti, giocoforza non potranno vincere tutte: qualcuna resterà tagliata fuori…"