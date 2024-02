Cittadella, Marchetti: “Parma davvero forte. Possiamo tenere testa a tutti se…”

"Potenzialmente abbiamo fatto una gara importante ma non l’abbiamo vinta: gli emiliani hanno dimostrato di essere davvero forti e hanno avuto la meglio su un grande Cittadella, lo sottolineo. I ragazzi hanno messo in campo un grande cuore in tutta la partita, hanno lottato anche quando sono andati sotto e hanno disputato l’intera ripresa nella metà-campo avversaria per cercare il pareggio: abbiamo creato occasioni fino all’ultimo secondo, dimostrando sempre di voler recuperare il risultato. Ci è mancato anche un pizzico di buona sorte, e in caso di pareggio staremmo a commentare un grande Cittadella: io guardo la prestazione, e quella c’è stata. Se facciamo come sabato la squadra può tenere testa a tutti, ho rivisto l’atteggiamento e i concetti giusti: sono tornato a casa sereno, non lo ero invece dopo Brescia", ha concluso.