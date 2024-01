Cittadella, Marchetti: “Palermo squadra di caratura, capiremo dove possiamo arrivare”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del Cittadella in vista della sfida in programma sabato al "Tombolato".

"Giocare partite di alto livello ti misura per quello che potenzialmente puoi fare". Così Stefano Marchetti, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal direttore generale del Cittadella, tra le rivelazione della Serie B, in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Pier Cesare Tombolato". "Affrontare il Palermo e squadre di questa caratura ti può dare dei segnali per capire dove puoi arrivare. Siamo tutti curiosi di vedere dove possiamo arrivare. Dipenderà molto da un girone di ritorno che giocoforza è più impegnativo dell’andata perché le squadre si potenziano e sappiamo che ci saranno delle insidie", le sue parole.

SOSTA E MERCATO -"Come abbiamo lavorato durante la sosta? Lo verificheremo sabato. Sicuramente abbiamo staccato la spina per qualche giorno dopo Natale, ora bisogna capire che va riattaccata altrimenti si va incontro a qualche dispiacere. Bisogna essere bravi a riprendere quella tensione positiva che si deve avere. Che faremo sul mercato? Per me potrebbe chiudersi anche tra due secondi. Sono contento della squadra che ho, mi ha dato delle risposte importanti nel girone d’andata e non vedo perché alterare un equilibrio che ci sta ripagando".

DECRETO CRESCITA -"Si cambia troppo spesso da una regola ad un’altra. Bisognerebbe fermarsi e ragionare in maniera concreta su come rifondare il calcio italiano che purtroppo parte da certe regole sui giovani che vanno a condizionare la costruzione di una squadra. Un giocatore deve giocare perché è bravo non perché ci sono dei vantaggi economici o di età o minutaggio. Oggi le regole ti impongono di far giocare dei giocatori che magari sono bravi però non sono pronti. E rischi di bruciarli oppure di non farli maturare coi tempi giusti", ha concluso Marchetti.

