Cittadella, Marchetti: “Messo a repentaglio i playoff, sono molto arrabbiato!”

"Non possiamo dire semplicemente 'che peccato'. Non possiamo sempre piangere su qualcosa per il quale siamo stati noi gli attori protagonisti: abbiamo sbagliato e dobbiamo essere onesti nel riconoscerlo". Lo ha detto Stefano Marchetti , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal direttore generale del Cittadella , che occupa attualmente il decimo posto in classifica a -1 dalla zona playoff, la prestazione offerta dalla formazione guidata da Edoardo Gorini contro la Feralpisalò .

"Abbiamo fatto qualcosa di molto sbagliato, mettendo a repentaglio i playoff in una partita gestibilissima, e tutto ciò mi fa adirare come poche altre volte mi è capitato in questi ultimi anni: sono molto, molto arrabbiato. Con chi ce l’ho lo so io e basta, non devo dirlo a nessuno: chi di dovere lo sa, mi ha deluso profondamente perché non posso accettare determinati atteggiamenti, e chi ha sbagliato o non ha tenuto l’atteggiamento giusto, quando arriverà il momento opportuno il sottoscritto lo ricorderà. Il gol subito al 94esimo? Si poteva fare qualsiasi altra cosa, abbiamo fatto invece quello che non si doveva fare: potevamo gestire la palla, andare in avanti, pensare cento cose alternative", le sue parole.