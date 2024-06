Cittadella, Marchetti: “Masciangelo ci ha voluti fortemente. Pittarello e Gorini…”

La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Edoardo Masciangelo è un nuovo calciatore del Cittadella. Il difensore mancino classe 1996, cresciuto nelle giovanili della Roma, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Benevento in Serie C dopo essere approdato con poca fortuna in quel di Palermo a gennaio 2023. "A Edoardo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori", il comunicato diramato dal club veneto.