Cittadella, Marchetti: “Il pubblico si è divertito. Ingenui a dare ossigeno al Palermo”

"È stata una partita molto bella, fra due squadre che hanno giocato a calcio". Lo ha detto Stefano Marchetti , intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Tombolato". Il direttore generale del Cittadella ha analizzato la prova offerta dalla squadra di Edoardo Gorini in occasione del match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B .

"Rigore? Dispiace che per mezzo piede c'era fuorigioco. Siamo stati ingenui sul 2-0, abbiamo dato ossigeno al Palermo che è una squadra forte, però abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato a viso aperto. E' un bel segnale, bisogna dare continuità. A volte abbiamo questi alti e bassi che non ci possiamo permettere, dobbiamo cercare di far punti che in questo momento del campionato sono fondamentali. Il Palermo è una squadra viva, però se eviti il calcio di rigore la gara la incanali in un altro modo. Il Palermo ha giocatori di grande qualità, se gli concedi spazi ti fanno male. Al di là degli episodi sottolineo la prestazione, una partita bella dove il pubblico si è divertito. Ho visto tante cose positive", ha concluso Marchetti.