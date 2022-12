Cittadella, Marchetti e la filosofia della continuità: Gorini non è a rischio esonero

É passato agli archivi il girone d'andata del campionato di Serie B e il Cittadella di Edoardo Gorini si trova al diciannovesimo posto in classifica, rimanendo l'unica squadra della bassa classifica a non aver subito un ribaltone in panchina in corso d'opera al netto dei quattordici cambi avvenuti nel corso del corrente torneo cadetto. La conferma del mister veneto, sorprendente al netto del deludente rendimento numerico e prestazionale offerto dalla formazione granata, sconfitta ben quattro volte nelle ultime quattro sfide. Risultati ritenuti insufficienti per cambiare guida tecnica in casa Cittadella.