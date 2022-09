Cittadella, Marchetti: “Bucchi dice caz**te! Ecco come sono andate le cose”

"Come ha spiegato Gorini in sala stampa ha detto un sacco di cazzate e continua a non dire la verità su quanto accaduto nell’intervallo, lui è andato molto infervorato dall’arbitro e io l’ho seguito per il ruolo che ricopro e per difendere eventualmente il Cittadella, ma non ho detto nulla. Lui ha iniziato poi a inveire contro Gorini, mentre nel frattempo si erano radunati un po’ di giocatori, ma nulla di che. Io sono rimasto dietro a tutti assieme ad Asencio. Quando ho attraversato il tunnel non c’era più nessuno, ma poco dopo mi hanno comunicato che ero stato espulso - ha spiegato Marchetti -. Lo scorso anno l’Ascoli ci aveva accusato attraverso il suo presidente, sostenendo che avevamo sbagliato a giocare impegnandoci troppo. Poi, però, la settimana successiva, quando abbiamo battuto il Brescia, non hanno detto nulla. Inizialmente io e il presidente Gabrielli non volevamo rispondere alle loro accuse, ma furono proprio i nostri giocatori a farci notare che quelle affermazioni non erano piaciute per niente, e così abbiamo replicato con una nota pubblica. Vedete, noi ci impegniamo sempre al massimo per mentalità, anche durante gli allenamenti, perché questo è il nostro modo di essere, e siamo sempre stati professionali e corretti. Nessuno potrà mai dire che da parte nostra è mai mancato l’impegno, a prescindere dall’avversario che abbiamo di fronte. Per quanto mi riguarda se vengo tirato per la giacca so difendermi, ma per me era già finita”.