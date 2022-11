Cittadella, Magrassi: “Modena squadra solida, in B tante corazzate. Gol a Perugia…”

Andrea Magrassi, attaccante del Cittadella, in vista della sfida contro il Modena

In vista della sfida tra Cittadella e Modena, in programma al "Tombolato" sabato 5 novembre alle ore 14:00, l'attaccante della formazione granata, Andrea Magrassi, ha rilasciato un'intervista alle colonne del Mattino di Padova. Di seguito le dichiarazioni del centravanti ex Virtus Entella, in vista del match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023.

VERSO IL MODENA -"E' una rivale solida, come lo sono sempre le formazioni di Tesser. In C era una corazzata, a cui faticavi a segnare e che invece andava facilmente in gol. In questa Serie B, però, ogni settimana per certi versi trovi una corazzata e, anche se davanti hai l’ultima in classifica, come è capitato domenica scorsa a Perugia, non c’è comunque nulla di scontato in campo. Strappare punti ha sempre un valore immenso, perché le difficoltà sono estreme".

PRIMO GOL IN SERIE B -"La dedica per il gol messo a segno contro il Perugia? A mio padre, che ho perso qualche anno fa, e a mio nonno, che è mancato in estate: entrambi mi hanno sempre seguito da vicino. Mio nonno è mancato poco dopo aver saputo del mio approdo in granata e credo che sarebbe stato contento di vedermi qui adesso, e mio padre credo sarebbe stato orgoglioso di sapere che ho segnato in B. Sento fiducia attorno a me: non sono più giovanissimo ma sono in una categoria nuova e so di dovermi calare in questa realtà con l’atteggiamento della “spugna”, che deve assorbire quante più cose può".