Cittadella, il dg Marchetti: “Serie B? Genoa, Cagliari e Parma le squadre da battere”

"Pisa? Ha nel suo allenatore che conosco bene uno dei punti di forza. Dovremo essere bravi ad essere umili e concentrati. Per noi è una partita ad alto coefficiente di difficoltà. Come tutti gli anni partiamo con l’obiettivo di salvarci. Farlo in un campionato dove ci sono squadre importanti sarebbe straordinario. Strada facendo vedremo. Certamente dovremo lottare partita dopo partita. Per me il mercato potrebbe finire anche adesso. Ho puntato su un gruppo che l’anno scorso ha fatto bene. Vogliamo dare continuità. E poi sono arrivati calciatori che si sono integrati subito. Questo mix ci darà soddisfazioni. Le squadre da battere sono Genoa, Cagliari e Parma. Però la carta deve essere supportata dal campo”.