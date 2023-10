Cittadella, il dg Marchetti: “Negro giocatore giusto, è allenato ed a disposizione”

«Stefano Negro? È il calciatore giusto per il gioco che portiamo avanti noi: strutturato fisicamente, è un difensore veloce. Sono convinto che potrà offrirci un contributo importante, anche a livello di esperienza: ecco perché ho fatto questa scelta. Abbiamo giocatori che devono recuperare, occorrerà del tempo prima di vederli nelle migliori condizioni: non volevo avere gli uomini contati in difesa, quindi ho colto al volo l’occasione che mi si è presentata. È allenato, sta lavorando con noi e dunque è a disposizione del nostro tecnico, anche se ovviamente non può avere il ritmo partita. Piano piano, allenandosi con il resto del gruppo, troverà la condizione migliore».