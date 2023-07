Cittadella, Gorini: “Stagione scorsa difficile, c’è da migliorare ” Sul calendario…

«Vorrei migliorare in tutto, le esperienze servono per quello. La stagione scorsa è stata molto difficile ma proprio per questo assai formativa: un allenatore può e deve crescere sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista tattico, perché il calcio evolve ogni anno e bisogna essere sempre aggiornati, sia dal punto di vista della personalità. Di sicuro all’inizio ci sarà molto da lavorare, ma il fatto che arrivino giocatori nuovi, giovani, con tanto entusiasmo e fame di giocare, credo sia un aspetto positivo. Nel processo di apprendimento avremo un mese a disposizione, non tanto tempo: dovranno essere bravi loro a mettersi a disposizione, e noi come staff a metterli nelle condizioni di imparare. Dovremo riuscire a creare un gruppo importante, che esalti i punti di forza che sempre hanno contraddistinto questa squadra. Più riuscirò a trasmettere qualcosa di mio ai calciatori e più sarò contento, soddisfatto e gratificato: è il mio compito, poi è chiaro che non basterà questo, si dovranno vincere le partite. Il calendario? Non è un inizio semplice ma non è che mi spaventi, l’importante è affrontare queste partite con le nostre armi, giocando da vero Cittadella, cosa che non siamo riusciti a fare con continuità nell’ultimo campionato».