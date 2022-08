Cittadella, Gorini sfida il Lecce: “Vogliamo passare il turno”. E su Embalo…

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Cittadella

"Ci sarà la variabile del caldo, ma nel ritiro abbiamo lavorato bene e dovremo accettarlo. Non credo che avremo problemi da questo punto di vista". Lo ha detto Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, valevole per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. La gara, in programma venerdì 5 luglio, andrà in scena alle ore 21:00 allo Stadio "Via del Mare".

"Al Via del Mare mi aspetto una partita entusiasmante, loro metteranno in campo un grande furore agonistico vista la promozione. E poi ci sarà lo stadio pieno. Il Lecce è una squadra importante, mi aspetto una squadra che farà di tutto per passare il turno, sono in costruzione e hanno un bravo allenatore. Ma il nostro obiettivo è passare il turno e quindi voglio vedere entusiasmo e voglia da parte dei miei", ha dichiarato il tecnico del Cittadella.

LA SQUADRA -"Abbiamo avuto un imprevisto con Embalo che si è fermato per un infortunio muscolare, anche Baldini non ci sarà per un affaticamento. I nuovi si sono inseriti facilmente, grazie al vecchio gruppo ed al loro carattere: questo potrà essere un vantaggio. Felicioli avrà bisogno di un po' più di tempo per inserirsi essendo arrivato da poco, mentre Asencio non ha i novanta minuti nelle gambe. Per questo non so se rischiarlo dall’inizio pur essendo un giocatore importante, così come Tounkara che sta bene, ma manca di condizione", ha concluso.