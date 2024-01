Cittadella, Gorini: “Presi gol evitabili. Se vogliamo essere quelli di Palermo…”

"La prestazione c'è stata e nel primo tempo, se c'era una squadra che doveva passare in vantaggio, quella era il Cittadella". Lo ha detto Edoardo Gorini , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la Sampdoria , decisa dalle reti siglate nel secondo tempo da Simone Giordano e Daniele Ghilardi ; ai granata non è bastato il gol siglato al minuto 53 da Luca Pandolfi . "Dopo l'1-0 abbiamo avuto la chance di raddoppiare, fallendo. Se alla Samp concedi mezza palla prend gol. Dobbiamo essere più bravi in certi frangenti", ha proseguito il tecnico del Cittadella .

GOL SUBITI -"Devo ancora rivedere le reti subite, ma ho la sensazione che sia stato troppo semplice per loro segnarci. Non credo il Cittadella meriti questa sconfitta. Carissoni? Purtroppo ha avuto un incidente in casa in settimana. Si è rotto due denti ed ha avuto una mezza frattura del naso, non era al 100%. Giraudo credo abbia fatto una buona partita. Martedì analizzeremo gli errori e i due gol presi. Li rivedrò, ma credo fossero evitabili. In questa categoria non puoi mollare o abbassare la concentrazione un secondo, altrimenti perdi. Su questi aspetti dobbiamo lavorare. Sull'1-0 abbiamo pensato che fosse facile? Non credo. Dispiace questa sconfitta perché c'era lo stadio pieno e i 3 punti erano alla nostra portata. Ripartiremo come sempre".