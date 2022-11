Cittadella, Gorini: “Parma tra le favorite per la promozione. Tutto sugli infortuni”

La tredicesima giornata di campionato vede il Cittadella fare visita al Parma nel match in programma sabato 12 novembre alle ore 14.00 allo stadio "Tombolato". I granata sono reduci dal pareggio contro il Modena del tecnico Attilio Tesser mentre i ducali vengono da una sconfitta di misura contro il Palermo di Eugenio Corini per zero a uno. Una sfida presentata in conferenza stampa dall'allenatore Edoardo Gorini. Di seguito le dichiarazioni.

"Non recuperiamo nessuno degli infortunati. Embalo è quello che sta meglio di tutti, ma se ne riparla dopo la sosta. Su Asencio e Felicioli non mi sbilancio, stanno entrambi migliorando ma ci sono dei tempi da rispettare. Col Modena abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e se giocheremo così potremo fare risultato a Parma. Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato. Al di là di quello che dice la classifica hanno giocatori importanti e un bravo allenatore, sono fra le favorite per la promozione. La partita verrà decisa in attacco, in questo momento a noi mancano i gol e dobbiamo fare di tutto per trasformare tutto il volume di gioco che produciamo in cose concrete, ossia segnare”