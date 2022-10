Cittadella, Gorini: “Palermo? Proveremo a fare risultato, Embalo e Lores ci tengono”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Cittadella

"I tempi di recupero di Asencio sono da definire, ma in meno di un mese non credo che riusciremo a recuperarlo". Lo ha detto Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"."Pensiamo alla gara contro il Palermo, anche se preferirei non avere infortuni. Cercheremo di fare risultato, ben sapendo che sarà molto complicato. Felicioli? Anche lui ha problemi seri. Mastrantonio e Mazzocco, invece, hanno recuperato in mezzo al campo", ha dichiarato il tecnico del Cittadella.

"Le difficoltà sono un momento per mettersi alla prova. Niente alibi, le dobbiamo affrontare di petto. Con convinzione, da squadra. Pensiamo a fare bene. Serve spirito di gruppo. Anche a Torino in parte c'è stato, ma se concediamo disattenzioni poi si complica il tutto. Tatticamente loro sono molto veloci in avanti e bravi in ripartenza. Mi aspetto una gara combattuta, abbiamo preparato questa partita al meglio. Quando facciamo pochi gol vuol dire che è un tema di squadra. Arriviamo sottoporta poco lucidi magari, ma è un problema risolvibile. I più esperti possono fare da guida. Perticone, Pavan, Vita e Frare hanno vissuto tanti momenti e sanno cosa si può dare di più", ha proseguito.

"Il pubblico numeroso di Palermo può aiutare, come essere un boomerang. Mastrantonio si è allenato bene, anche se è fermo da un mese e mezzo. Qualche alternativa c'è. Lores Varela ed Embalo ci tengono molto. Quest'ultimo è fermo da un po' di tempo, va gestito. L'importante è che sia disponibile e concentrato sulla gara. Ci tengono a fare bella figura. Lores Varela sta facendo bene, sta giocando sempre, non posso che essere contento. Va sempre a 2000 all'ora. Vorrei che lo trasferisse a chi è più in difficoltà. Lo sento come esempio. Carriero come mezzala sinistra può giocare. Mazzocco le migliori gare le ha fatte a sinistra. Chiaro che domani una vittoria, in momenti come questi, fornisce valore ai pareggi", ha concluso Gorini.