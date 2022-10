Cittadella, Gorini: “Palermo nei singoli più qualitativo. Oggi una battaglia”

“E' stata una battaglia nella quale tutte e due le squadre hanno cercato di vincerla. Il Palermo forse ne ha cercata qualcuna in più ma il pareggio forse è giusto. Sappiamo che il Palermo nei singoli è più qualitativo. Non è stata una partita bellissima considerato che entrambe vivono un momento non felice. Il pari è come un brodino. Dal punto di vista agonistico è stata combattuto. Noi abbiam provato a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, soprattutto nel primo tempo, sorprendendo anche il Palermo nei primi trenta minuti, Poi ci siamo rimessi con il nostro 4-3-1-2. Si cerca di fare il possibile per portare a casa il risultato. La prossima sarà una battaglia contro una squadra, il Perugia, che è reduce di una vittoria contro la Reggina. E' un momento no, si fanno due tre sconfitte di fila, che ti fanno giocare in maniera più frenata, Il Palermo ha vinto contro il Genoa quindi ha delle qualità, per me il Genoa è la squadra più forte del campionato. Nuovo sistema di gioco del primo tempo? Lo abbiamo provato poco, dato che abbiamo giocato in Coppa Italia e non c'è stato il tempo. Mi aspetto qualche gol in più ed i dati dicono che noi non siamo una squadra che segna tanto. Una vittoria darebbe sicuramente morale.”