Cittadella, Gorini: “La mia sul Palermo, lì per fare risultato. Branca e Baldini ok”

"Palermo stanco dopo il recupero? Secondo me no, le vittorie ti danno energie ulteriori. Non so se Corini farà rotare qualche giocatore, hanno una rosa davvero ampia e diverse scelte. E' una squadra che sulla carta è stata costruita per vincere il campionato, non a caso è la terza forza del campionato. Giochiamo in uno stadio pieno, sarà una bella partita. Per un giocatore credo che sarà una delle partite più belle da vivere. Dobbiamo avere chiaro in testa che vogliamo andare lì per fare risultato, così come in tutte le altre partite. Non andiamo in gita. Per fare risultato servirà il vero Cittadella dal primo all'ultimo minuto. Sarà una partita non semplice contro una delle squadre più forti", le sue parole.