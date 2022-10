Cittadella, Gorini: “Coppa Italia? A Torino per passare il turno. Manca autostima”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Cittadella in vista della Coppa Italia

Mediagol ⚽️

"E’ una partita contro una squadra di Serie A, è giusto che tutto il gruppo sia coinvolto e non vediamo l’ora di affrontarla". Lo ha detto Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Olimpico-Grande Torino". Diversi i temi trattati dal tecnico del Cittadella, prossimo avversario in campionato del Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra, reduce dal pareggio contro la Spal, alle scelte di formazione. Ma non solo...

SERIE B -"Il campionato è molto difficile, il livello è molto alto. Se riesci a fare una vittoria, riesci a dare valore ai pareggi che si portano a casa. Se non vinci cominciano i problemi, la classifica va guardata nonostante siamo agli inizi del campionato. Quando subivamo qualche gol in più non era colpa della difesa, se non riusciamo a fare tanti gol è perché manca un po’ di convinzione e di autostima. Manca un po’ di convinzione davanti, a volte e per alcuni periodi gli attaccanti non vedono la porta, serve maggiore autostima. L’importante è creare i presupposti per fare gol", le sue parole.

LA SFIDA COL TORINO -"Sappiamo che il Torino gioca uomo contro uomo, con duelli a tuttocampo, un po’ come fa l’Atalanta. Ci giochiamo il fatto di andare a San Siro a giocare col Milan, ci teniamo tanto, è una partita che deve dare grandi stimoli. L’obiettivo è quello di andare a Torino per passare il turno, vogliamo metterli in difficoltà e vedremo cosa succederà. Entusiasmo e voglia le parole chiave".

LE SCELTE -"Affrontare nella maniera giusta l’impegno resta l’imperativo, qualche cambio ci sarà e impiegherò i due giocatori squalificati, Branca e Danzi, che salteranno la gara col Palermo. Abbiamo giocato un giorno e mezzo fa. L’espulsione di Branca? Tacopina non era allo stadio, mi sembrano dichiarazioni esagerate e fuori luogo. Bisogna capire qual è l’atteggiamento di Esposito durante la partita. Branca ha sbagliato, ha fatto una cosa grave di cui si è pentito e non va più fatta. Era capitano, deve evitare questi atteggiamenti", ha concluso Gorini.