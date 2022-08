Cittadella, Gorini: “Col Pisa sarà battaglia. Temo un rilassamento dopo Lecce”

Giornata di Serie B che, dopo l'anticipo di oggi 12 agosto tra Parma e Bari , proseguirà domani con le tre gare serali. Esordio per il Cittadella , in campo al "Tombolato" contro il Pisa alle 20:45. Esordio anche il tecnico granata Edoardo Gorini , promosso in prima squadra dopo le annate nelle giovanili. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro i toscani:

"Col Pisa sono sempre state battaglie. Mi aspetto che vengano al Tombolato col coltello tra i denti per vincere la partita. E’ un match pericoloso. Dobbiamo dimenticare Lecce, mettere in campo il nostro temperamento. Questo è fondamentale. Temo un’inconscio rilassamento dopo Lecce. Sarà una partita difficile se non ci saremo con l’approccio. Credo che un anno di esperienza serva per evitare gli errori del passato. Ma in casa e fuori dovremo esprimere la nostra mentalità. Chiaro farebbe piacere se il Tombolato diventasse un fortino. Tutto dipenderà da noi, da come mettiamo in campo le nostre caratteristiche. E’ un campionato livellato verso l’alto. Noi dovremo la nostra identità"