Cittadella, Gabrielli:”Con la Ternana per il riscatto. Nostri tifosi top, Gorini…”

Inizio di stagione altalenante per il Cittadella , che dopo aver subito una roboante sconfitta contro la Reggina di mister Inzaghi , è in cerca di riscatto nel mach interno contro la Ternana valido per la settima giornata del campionato di serie B 2022-2023 . Nel corso di un intervista concessa al quotidiano Il Mattino di Padova , Andrea Gabrielli , presidente del club padovano si è espresso in vista della gara contro gli orobici guidati da mister Cristiano Lucarelli. Di seguito le dichiarazioni del patron del Cittadella .

"La sfida di domani con la Ternana? Vedo e sento che si respira una grande voglia di riscatto nel gruppo, per cui sarà un’altra partita rispetto all’ultima di Reggio Calabria. Giochiamo nel nostro stadio e mi appello anche ai tifosi affinché siano in tanti a sostenerci, perché l’avversario ha grosso entusiasmo ed è in forma. Mi aspetto una gara entusiasmante e credo che potremo fare nostro il risultato. Da come ha approcciato il campionato, l’organico di cui dispone Gorini ci dà una certa serenità sul fatto che riuscirà a stare fuori dalle sabbie mobili: ci sono le qualità per far bene e tenere posizioni di tranquillità in classifica".