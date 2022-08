Cittadella, Gabrielli: “Serie B molto competitiva, vogliamo iniziare bene”

"Ci attende una lunga trasferta per raggiungere Lecce. Il Cittadella in pochissime ore passerà dal fresco degli altipiani di montagna al caldo del Salento. Il salto di temperatura sarà notevole e non avremo tanto tempo a disposizione per acclimatarci". Lo ha detto Andrea Gabrielli, intervistato da "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal presidente del Cittadella anche il prossimo impegno ufficiale che vedrà protagonista la compagine veneta. Venerdì 5 agosto, alle ore 21:00, allo Stadio "Via del Mare", gli uomini di Edoardo Gorini sfideranno il Lecce nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia.