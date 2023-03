Cittadella, Gabrielli: “Perugia? Facendo come sabato scorso potremmo ottenere punti”

"Il girone di ritorno ci sta rendendo merito, con il Cittadella sta raccogliendo risultati certamente più soddisfacenti: era quello che ci auguravamo tutti, e anche se non c’è ancora una progressione continuativa siamo in linea con le aspettative del dopo mercato. La sfida con il Perugia? Se rivedremo il Cittadella di sabato scorso, magari con qualche errore in meno, potremmo davvero fare bene e ottenere un buon risultato, così da indirizzare il campionato verso lidi più sereni e tranquilli. La stagione è ancora lunga, ma non possiamo pensare “vabbè, i punti li faremo dopo”, sarebbe un errore madornale. Non possiamo arrivare in fondo inguaiati in classifica, perché non sai mai cosa potrebbe succedere: a due, tre giornate dalla fine il Cittadella deve aver messo in cassaforte la salvezza"