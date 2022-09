Cittadella, Donnarumma: “Reggina? Si può perdere, ma non così. Siamo delusi”

"Partite così possono capitare, ma è meglio se non succede. Non è la prima volta: qualcosa di simile ci era accaduto con l’Alessandria, l’anno scorso al Tombolato. Il problema è che non eravamo in palla. Se uno o due giocatori non lo sono, con i cambi si può rimediare, invece sabato non sono bastati, anche perché siamo incappati in nuove distrazioni che hanno consentito alla Reggina di chiudere il match", le sue parole.

"La fase difensiva parte dagli attaccanti, se non riesce qualcosa la colpa non è del singolo ma di tutta la squadra. Ci hanno messo in difficoltà sulle palle ferme, è evidente che hanno studiato bene come marchiamo in quelle situazioni. Difendiamo a zona e qualcosa possiamo concedere, ma non così. Paghiamo gli episodi e i cali di concentrazione. Vuol dire che dovremo lavorare assieme al mister per evitare che un passo falso del genere si ripeta. Gli errori commessi ci devono restare in testa. Quello che posso assicurare è che in settimana siamo andati a mille all’ora, come sempre", ha concluso Donnarumma.