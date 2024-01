Cittadella, Carriero: “Vogliamo stupire. Ternana? Daremo battaglia, come sempre”

"Siamo in un buon periodo di forma fisica e mentale, stiamo lavorando bene". Lo ha detto Giuseppe Carriero , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal centrocampista del Cittadella , reduce dalla vittoria conquistata al "Tombolato" contro il Palermo di Eugenio Corini , anche la sfida con la Ternana , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati".

"Il direttore Marchetti ha plasmato una rosa di giocatori con grandi valori umani e che hanno fame: c’è un gruppo che non si accontenta ma ha tanta voglia di stupire e sorprendere, tutto questo sta alla base del nostro cammino. L’obiettivo stagionale? Dopo quanto abbiamo vissuto nell’ultimo campionato è difficile non mettere la permanenza della categoria al primo posto: è doveroso ragionare un passo alla volta, però c’è anche da dire che la classifica in questo momento è davvero lusinghiera per i nostri colori", le sue parole.

"Non penso a vincere chissà che cosa, mi concentro soltanto sul prossimo impegno: all’orizzonte c’è la Ternana e farò di tutto per ottenere il massimo risultato perché vincere mi fa star bene, mi fa vivere serenamente ogni allenamento, crea un grande entusiasmo all’interno del gruppo. Poi se a cinque giornate dalla fine ci troveremo dove siamo adesso è normale credere all’impresa. La sfida di Terni? Ci tireremo su le maniche e daremo battaglia, come facciamo sempre, senza avere rimpianti alla fine. La Ternana non vive un momento felice ma ha qualità, il reparto avanzato è molto buono, in generale è una squadra equilibrata: saranno gli episodi a decidere la sfida".