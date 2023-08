Cittadella, Carriero: “Empoli? Saremo affamati, vogliamo la qualificazione”

"Sto lavorando sul percorso intrapreso l’anno scorso, per migliorare ancora. Posso dire che dal mercato estivo sono arrivati ragazzi eccezionali e ottimi giocatori: i carichi di lavoro si fanno sentire e non possiamo essere brillanti, ma sono certo che potremmo divertirci, sono molto contento dei nuovi. L’Empoli in Coppa Italia? L’affronteremo così come avevamo fatto un anno fa con il Lecce: andremo a giocarcela puntando alla qualificazione. C’è ancora tanto lavoro da portare avanti per migliorare e arrivare alla migliore condizione, ma la mentalità del Cittadella è quella di provare a vincere tutte le partite: con questa idea sabato andremo a Empoli, con tanta fame come è nella nostra mentalità".