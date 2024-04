Cittadella, Carissoni: “Playoff? Prima la salvezza, poi non poniamoci limiti”

"È importante raggiungere la salvezza quanto prima, poi però non poniamoci limiti". Lo ha detto Lorenzo Carissoni , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Diversi i temi trattati dal terzino del Cittadella , reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto lo scorso weekend fra le mura amiche dello Stadio "Tombolato" contro l' Ascoli : dalla prestazione offerta dalla squadra guidata da Edoardo Gorini , che sabato affronterà in trasferta il Sudtirol , agli obiettivi stagionali della stessa compagine veneta, a -1 dalla zona playoff.

"Abbiamo dimostrato nel girone di andata di essere una grande squadra, poi c’è stato un calo ma sono convinto che il Cittadella può puntare agli spareggi. In fondo siamo tutti attaccati in classifica e nessuna partita è scontata. Il pari con l'Ascoli? Sicuramente c’è rammarico per come è andata la partita, soprattutto se ripensiamo alle due favorevoli occasioni create all’inizio. L’amarezza rimane, ma ci teniamo il pareggio che ci permette di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. Adesso mancano ancora cinque partite, cercheremo di trarre il massimo per finire al meglio la stagione", ha concluso Carissoni.